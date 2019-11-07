4 bacaklı kadın Myrtle Corbin hakkındaki şok eden gerçek! Myrtle Corbin kimdir, 4 bacaklı olduğu gerçek mi?

Kendi organlarının haricinde anne karnında gelişememiş ikiz kardeşinin iki ayağını ve rahmini alan kadın son zamanlarda tekrar gündemde yerini aldı. 4 ayaklı şekilde dünyaya gelen ve tüm hayatını bu şekilde geçiren Josephine Myrtle Corbin kimdir sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Peki, Josephine Myrtle Corbin kimdir? Josephine Myrtle Corbin hikayesi gerçek mi? İşte detaylar…

MYRTLE CORBIN KİMDİR?

Josephine Myrtle Corbin, 1868 yılında Tennesse'de dünyaya geldi ve onun fazlasıyla ilginç hayat hikayesi tam da doğduğu gün başladı. Myrtle'ı ilginç kılan şey doğuştan 4 ayaklı olmasıydı. Bu durum ilk olarak, 1880'de yapılan nüfus sayımında insanların dikkatini çekti.

Myrtle doğuştan 4 ayaklıydı ancak sahip olduğu tüm ayaklar ona ait değildi. Anne karnındayken yalnız olmayan Myrtle, doğarken yalnız doğmuştu ancak sadece belden aşağısı gelişmiş olan ikiz kardeşinin ayaklarını da beraberinde getirmişti.

Asıl ilginç olan, Myrtle'ın dünyaya gelirken yanında fazladan getirdiği ikiz kardeşinin ayaklarını da kontrol edebiliyor olmasıydı. Bu ayakları tamamen kullanabilmek için çok uğraşmıştı ancak onları yürümek için kullanmayı başaramadı.

Myrtle'ın ünü kulaktan kulağa yayılırken bu durum işadamı P.T Barnum'un da dikkatini çekti ve Barnum, ona sirklerinde çalışması için bir teklif götürdü. Haftalık 450$ civarında para kazanan Myrtle her geçen gün daha da popüler oluyor ve insanların dikkatini çekiyordu.

Ancak onun bu ilginç hayat hikayesi burada sona ermedi. Tıp dünyası da artık onun peşindeydi ve bu durumu araştırmak istiyorlardı. 19 yaşındayken Dr.Clintonn Bicknell ile evlenen Myrtle'ın bir sırrı daha ortaya çıkmıştı; ikiz kardeşine ait bacaklarında da bir rahmi vardı. Dr.Bicknell bunu diğer doktor arkadaşlarıyla paylaşmak istedi ancak bu durumun eşini rahatsız edebileceğini düşündü. Bir zaman sonra bu bilgiyi yakın arkadaşları George M. Gould ve Walter L. Pyle ile paylaşan Dr.Bicknell, onlarda da bu konuda araştırma yapmak isteği uyandırdı. Araştırmaya başlarda karşı çıkan Myrtle, eşinin ısrarları sonucu buna izin verdi.

Myrtle Curbin'in 5 çocuğu vardı ve söylenenlere göre 3′ü kendi rahminden, diğer 2′si de kız kardeşinin rahminden dünyaya gelmişti.