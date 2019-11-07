Türkiye’nin tıbbi yardımları Novi Pazar’a ulaştı

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Konya Kızılay Selçuklu Şubesi'nin Türk Kızılayı Genel Merkezi öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği yardım kampanyası kapsamında 2 milyon lira değerindeki 11 tır tıbbi yardım malzemesi Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a ulaştı. Novi Pazar Hastanesi'ne gönderilen tıbbı malzemelerin kurulumu yapılarak kullanımına başlandı. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, son 5 yılda Kızılay'ın çok büyük bir ivme yakaladığını, din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin 51 ülkede temsilcilikler açılarak nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa orada olduklarını söyledi. Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal ise, "Müslüman Boşnak kardeşlerimize tıbbi yardım desteğinde bulunduk. Tüm paydaşlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.