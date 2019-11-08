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Filistinli sporcuların 'dan 'ye geçişine izin vermedi

, abluka altındaki Şeridi'nde düzenlenen 3. Karate Şampiyonası'na katılmak isteyen 14 Filistinli sporcunun 'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.11.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 00:20
İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Esad el-Mecdelavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin'in farklı şehirlerinden sporcuların katılımıyla 3. Filistin Karate Şampiyonası'nı düzenledik." dedi.

Mecdelavi, Batı Şeria'dan şampiyonaya katılmak isteyen 14 sporcunun Gazze'ye girişinin İsrail makamlarınca engellendiğini belirtti.

Filistinli sporculara yönelik bu engelden dolayı üzgün olduklarını dile getiren Mecdelavi, spor aracılığıyla dünyaya Filistin'den birlik mesajı vermeye ve haklı davalarını duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mecdelavi ayrıca diğer ülkelerle temasa geçebilmek için gelecek yıl müsabakayı uluslararası boyuta taşımayı arzuladıklarını söyledi.

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İsrail Filistinli sporcuların Batı Şeria'dan Gazze'ye geçişine izin vermedi
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