İsrail’den YPG itirafı

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İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi. İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye özel oturumda konuşan Hotovely, "ABD'nin askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik" dedi."Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur" diyen Hotovely, bunun başta İran olmak üzere bölgedeki 'olumsuz' güçleri kuvvetlendireceğini savundu. Hotovely, "Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz" ifadelerini de kullandı. "İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim" diye konuşan Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.AB Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman da ABD'nin Suriye'de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gittiğini itiraf etti. Hoffman, Suriye'nin petrol sahalarını hangi hukuki dayanağa göre elinde tuttuğunun sorulması üzerine de "Bu Başkomutan Trump'ın DEAŞ'la mücadele yetkisinden kaynaklanmakta" dedi.