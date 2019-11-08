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Kalın'dan için dörtlü zirve açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , için gerçekleştirilecek dörtlü zirveye ilişkin basına açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 8.11.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 13:06
Kalın'dan Suriye için dörtlü zirve açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

3-4 ARALIK'TA NATO TOPLANTISINDA...

Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı .

Suriyelilerin geri dönüşü, Tel Abyad'dan başlamak üzere takriben 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekatımızın iki amacı vardı, sınırımızı terör örgütlerinden temizlemek, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmelerini sağlamak... Bunu da müttefiklerimizle paylaştık. Bundan sonraki siyasi sürecin nasıl ilerleyeceği bugünkü toplantımızda da yer aldı.

Suriye'de bu süreci sonlandıracak bir seçim yapılması, Suriye halkının düşüncelerini sandıkta özgürce ifade edebilmesi de gündemimizde yer aldı.

Biz bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bertaraf edemeyeceğimizi bildirdik. NATO Zirvesi'nde liderler büyük ihtimalle ele alacaklar.

Güvenliğin sağlanması, yerel yönetimlerin devreye girmesi, ekonomik, sosyal ihtiyaçların sağlanması gibi konuların çalışması BM ile yapılacak görüşmede şekillenecek.

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Kalın'dan Suriye için dörtlü zirve açıklaması!
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