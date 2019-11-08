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Türkiye, Rasulayn Hastanesi’ni de onaracak

ANKARA Dünya
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Türkiye, Rasulayn Hastanesi’ni de onaracak
Türkiye, terör örgütü PKK/ YPG'nin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesi'ni yeniden hizmete sokmak için çalışma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/ YPG'nin her alanda baskı ve zulüm uyguladığı Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde terörün izleri silinirken, hayat normale dönüyor. Terör baskısı üzerilerinden kalkan sivil halkın, işlerine döndüğü bölgede, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği Rasulayn Hastanesi'nin tadilatı için çalışma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'daki terör örgütü YPG'nin kaçarken yaktığı hastaneyi de onararak yeniden bölge halkının hizmetine açmıştı.
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Türkiye, Rasulayn Hastanesi’ni de onaracak
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