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’ün oğlunu tutuklayan polise 150 kurşun

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Bücür’ün oğlunu tutuklayan polise 150 kurşun
Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlunu tutuklayan polis infaz edildi. Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan üst düzey polis memuru Eduardo N., park yerinde 150 kurşunla öldürüldü. Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri Eduardo N.'nin üzerine otomatik silahlarla 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı. Ovidio Guzman Lopez, geçen ay güvenlik güçleri tarafından yakalanmış ancak buna tepki gösteren kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirmişti. Yetkililer, daha fazla can kaybı yaşanmaması için Guzman'ı serbest bırakmıştı. Guzman, ABD'nin arananlar listesinde bulunuyor.
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Bücür’ün oğlunu tutuklayan polise 150 kurşun
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