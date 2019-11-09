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Son dakika haberi: ABD'li ünlü rapçi 'ı klip çekimleri sırasında yılan ısırdı!

Daha çok sahne adıyla tanınan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rapçi 'nın klip çekiminde yılan ısırdı. Son dakika bilgisine göre klip konsepti gereği elinde tuttuğu yılanı kendisine doğru yakınlaştıran Pump, bir anda korkuyla çığlık attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken ünlü rapçiyi yılanın ısırdığı anlaşıldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.11.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 12:30
Son dakika haberi: ABD'li ünlü rapçi Lil Pump'ı klip çekimleri sırasında yılan ısırdı!

Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı. Lil Pump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia'nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görüldü. Elindeki yılanı fırlatan Garcia'nın daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdiği görüldü.

Görevlinin elindeki yılanın, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırmaya çalıştığı görüldü. Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi: ABD'li ünlü rapçi Lil Pump'ı klip çekimleri sırasında yılan ısırdı!
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