Son dakika haberi: Rus model bebeğinin gözü önünde istismara uğradı! Yetmedi, bıçaklandı!

Bir cinsel istismar haberi de Rus model hakkında geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; cezaevindeki mahkumla ilişki kuran model, sevgilisi cezaevinden çıkınca birlikte yaşamaya başladılar. Bir süre birlikte devam eden çift, iki yılı aşkın süre sonunda sürekli kavga etmeye başladı. Adamın kıskançlıklarına ve uyguladığı şiddete dayanamayan genç kadın adamı terk edince her şey bundan sonra ortaya çıktı. Kendine ayrı ev tutan kadın bebeği ile birlikte sevgilisinden gizli bir şekilde yaşamaya çalışırken barışmak isteyen adam geri döndü. Kadın bu durumu kabul etmeyince önce onu bıçaklayıp sonra da tecavüz etti. Kan donduran son dakika haberinin detayları ise şoke etti.

İşte ayrıntılar...