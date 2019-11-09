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haberi: bebeğinin gözü önünde istismara uğradı! Yetmedi, bıçaklandı!

Cezaevinde tanıştığı sevgilisi tarafından 1 yaşındaki bebeğinin gözleri önünde bıçaklanıp edilen kadın hakkında gelişmesi yaşandı. 'nın başına gelen talihsiz olay gündemi epey meşgul etti. 30 yaşındaki kadın sevgilisinin kıskançlık krizlerine dayanamayınca onu terk edip ayrı evde ondan gizli bir şekilde hayatını sürdürmek istemişti. Barışmak için geri gelen adamı kabul etmeyince cinnet geçiren adam önce kadını bıçakladı, sonra kanlar içindeki kadına bebeğinin gözü önünde tecavüz etti. İşte tüyler ürperten son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 9.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 11:19
Son dakika haberi: Rus model bebeğinin gözü önünde istismara uğradı! Yetmedi, bıçaklandı!

Bir cinsel istismar haberi de hakkında geldi. Edinilen bilgisine göre; cezaevindeki mahkumla ilişki kuran model, sevgilisi cezaevinden çıkınca birlikte yaşamaya başladılar. Bir süre birlikte devam eden çift, iki yılı aşkın süre sonunda sürekli kavga etmeye başladı. Adamın kıskançlıklarına ve uyguladığı şiddete dayanamayan genç kadın adamı terk edince her şey bundan sonra ortaya çıktı. Kendine ayrı ev tutan kadın bebeği ile birlikte sevgilisinden gizli bir şekilde yaşamaya çalışırken barışmak isteyen adam geri döndü. Kadın bu durumu kabul etmeyince önce onu bıçaklayıp sonra da etti. Kan donduran son dakika haberinin detayları ise şoke etti.

İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberi: Rus model bebeğinin gözü önünde istismara uğradı! Yetmedi, bıçaklandı!
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