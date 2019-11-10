Haberler Dünya Haberleri Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 301 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı. Gösteriler tüm şiddetiyle devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 15:15