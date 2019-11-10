Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, 301 gösterici hayatını kaybetti, 15 bin gösterici de yaralandı. Gösteriler tüm şiddetiyle devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 15:15
Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Irak'ta tansiyon düşmüyor!

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı. Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Son dakika: Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'taki protestolarda 301 gösterici öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN