Terör örgütü tehditle çocukları kaçırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Operasyonlarda büyük darbe alan bölücü terör örgütü PKK/YPG, küçük yaştaki çocukları kandırarak veya tehdit yoluyla kaçırıyor. Terör örgütü son olarak 4 gün önce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdı. Cemal, temmuzda ikinci kez kaçırılmış, ancak yapılan haberler ve tepkiler üzerine serbest bırakılmıştı.Terör örgütü, çocuklarını geri almak için çabalayan aileyi ölümle tehdit ediyor. Cemal'in silah zoru ile kaçırılıp silah altına alındığını söyleyen baba Celal Cabo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ediyor.