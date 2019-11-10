Türk Kızılayı’ndan harekat bölgesine yardım

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk bayrağının güven unsuru olduğunu belirterek, "Özellikle Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü kolaylaştıracak çalışmalar yürüteceğiz" dedi.Kınık, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleştirilen bölgelerdeki sivil halkın ihtiyaç duyduğu gıda destekleri ve hijyen paketleri başta olmak üzere acil insani destek noktasında çalışma yaptıklarını söyledi. Kınık, bir taraftan da bölgede acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin verilmesi için mobil Kızılay kliniğinin bölgeye intikal ettirildiğini, bölgede günlük 500-600 muayeneyle hizmetlerini yürüttüğünü vurguladı. Kınık, "Terör örgütü Tel Abyad ve Rasulayn'da büyük zarar vermiş" dedi.Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 30 bini aşkın insanı bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye ulaştığını ve terör örgütü tarafından sürgün edilen sivillerin evlerine döndüğünü söyledi.