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Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda

Bolivya’da Morales destekçileri, ordunun istifa çağrısının ardından görevini bırakan devlet başkanı ’e destek olmak için başkent ’da sokaklara çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.11.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 22:27
Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda

Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. Bolivya basını, Morales'in istifasının ardından yaşanan olaylarda pazar gecesi birçok kundaklama girişiminin meydana geldiğini bildirdi.

Bolivya'da 20 Ekim tarihinde yapılan seçimlerin galibi, oyların yüzde 47,8'ini alan sosyalist lider Evo Morales olmuştu. Ülkede tansiyon başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalifler, sokaklara çıkarak seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

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Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda
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