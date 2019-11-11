Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

11 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanıyor. Konuya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar arama motorlarında araştırmalarına hız kazandırdı. İlk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya çıkmıştır. Bu günün özel olarak belirlenmesinin ise ayrı bir önemi var 11/11 olarak kutlanıyor. Çünkü tarihte dört yalnız 1'den oluşması nedeniyle bu tarihte kutlanmaktadır. Peki Dünya Bekarlar Günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.