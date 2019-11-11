Son dakika haberi: Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Sokak ortasında diri diri yaktılar...

Ajanslardan gelen son dakika haberi tüm dünyayı dehşete düşürdü. Olayların dinmek bilmediği Hong Kong'da polis bir göstericiyi vururken, diğer tarafta Çin yanlısı bir kişiyi eylemciler diri diri yaktı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına sahne olduğu Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, protestocuların eylemlerini kınayarak, şiddetle karşı karşıya kalındığı sürece hükümetin, göstericilerin siyasi taleplerine cevap vermesini beklemenin "hüsnüzan" olacağı uyarısında bulundu. Konuyla ilgili son dakika detaylarına haberimizin içerisinde yer verirken, bir kişinin diri diri yanma görüntüleri kameralara anbean yansıdı…