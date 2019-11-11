Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Son 24 saatte 19 taciz/saldırı...

duyurdu! Son 24 saatte 19 taciz/saldırı...

MSB:TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 14:17
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Son 24 saatte 19 taciz/saldırı...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, sson 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 198 şehit verdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Son 24 saatte 19 taciz/saldırı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN