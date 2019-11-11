Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Son 24 saatte 19 taciz/saldırı...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, sson 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.