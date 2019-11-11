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Muhaliflerden temkinli yaklaşım

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Muhaliflerden temkinli yaklaşım
Surıye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi, (MYK) Anayasa Komitesi ilk tur toplantılarına temkinli yaklaşıyor. MYK Başkanı Nasır el-Hariri, İsviçre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk tur sonuçlarının kendileri açısından "kabul edilebilir" olduğunu ancak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi. Hariri, ilk tur toplantılarının Suriyeli taraflar arasında yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "İyimser olmalıyız. Bence, 10 gün süren iki taraf arasındaki doğrudan tartışmalarla Komiteye sunularak anayasanın içeriğinin tartışıldığı belgeler, olumlu işaretler olabilir" ifadesini kullandı.
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Muhaliflerden temkinli yaklaşım
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