Şii alim Hamaney’i yolsuzlukla suçladı

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Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i "Irak ve Lübnan'daki yolsuzlukların arkasında olmakla" suçladı. Sosyal medya ve Arap basınında yayımlanan bir video kaydında Tufeyli, Lübnan'da yaşanan toplumsal gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak'ta resmi açıklamalara göre son günlerde en az 250 kişinin öldürüldüğü ve 11 bin kişinin yaralandığına işaret eden Tufeyli, "Ey Seyyit, onları öldürenler senin silahlı adamlarındır. Lübnan'da da aynı şekilde bizleri öldüren senin silahlı adamlarındı" diye konuştu.