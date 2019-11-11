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Son Dakika: Dışişleri'nden flaş açıklaması!

'ndan son dakika açıklama: ", yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, ’da Devlet Başkanı ’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:55
Son Dakika: Dışişleri'nden flaş Bolivya açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada;

"Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz." denildi.

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Son Dakika: Dışişleri'nden flaş Bolivya açıklaması!
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