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Dünya bu haberini konuşuyor: Ünlü aktöre hayranlık duyan karısını öldürdü sonra da intihar etti!

Akıllara durgunluk veren dünyanın konuştuğu haberine göre; kıskançlık krizi geçirip Hindistanlı ünlü aktör 'a hayran olan karısını öldürdükten sonra canına kıydı! Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşayan 33 yaşındaki ; Hint sinemasının en ünlü yıldılarından Hrithik Roshan'a hayranlık duyan 27 yaşındaki eşi Donne Dojoy'u öldürdükten sonra intihar etti. Kan donduran son dakika detayına göre, eşini öldüren adam eşinin kardeşini arayarak "Ablanı öldürdüm, evdeki saksının içinde..." dedi!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 08:15
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Ünlü aktöre hayranlık duyan karısını öldürdü sonra da intihar etti!

Bollywood'un en ünlü aktörleri arasında gösterilen 'ın ismi bu kez inanması güç bir haberle gündeme geldi. 1974 yılında Mumbai'de dünyaya gelen Roshan, bir çok filmde rol aldı. 2000 yılında Sussanne Khan ile dünya evine giren Roshan; 2014 yılında Khan'dan ayrıldı. Hindistanlı kadınların da hayranlık duyduğu ünlü aktörün de adının geçtiği habere göre, 33 yaşındaki isimli adam Roshan'a hayranlık duyan karısını öldürdü ve daha sonra intihar etti. Budihat'ın daha önce de eşini aynı nedenden dolayı boğmaya çalıştığı iddia edildi; işte haberinin detayları...

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Ünlü aktöre hayranlık duyan karısını öldürdü sonra da intihar etti!
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