Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Ünlü aktöre hayranlık duyan karısını öldürdü sonra da intihar etti!

Bollywood'un en ünlü aktörleri arasında gösterilen Hrithik Roshan'ın ismi bu kez inanması güç bir haberle gündeme geldi. 1974 yılında Mumbai'de dünyaya gelen Roshan, bir çok filmde rol aldı. 2000 yılında Sussanne Khan ile dünya evine giren Roshan; 2014 yılında Khan'dan ayrıldı. Hindistanlı kadınların da hayranlık duyduğu ünlü aktörün de adının geçtiği habere göre, 33 yaşındaki Dineshwar Budhidat isimli adam Roshan'a hayranlık duyan karısını öldürdü ve daha sonra intihar etti. Budihat'ın daha önce de eşini aynı nedenden dolayı boğmaya çalıştığı iddia edildi; işte son dakika haberinin detayları...