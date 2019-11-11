Suriye’de 300 PKK’lı Hans var

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dan kalkıp Suriye ve Irak'a giderek terör örgütü PKK ve Suriye'deki kollarına katılan Almanlar'ın sayısı 300'e ulaştı. Bunların 100'ünün ülkeye döndüğü öğrenilirken, 22'si öldü. PKK'nın Almanya'da yaptığı propaganda çalışmaları kapsamında ikna edilen ve teröristlere katılan Almanlar'ın 22'si 2013 yılından bu yana öldü. Ancak bu sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Son verilere göre YPG/PKK örgütlerine Almanya'dan yaklaşık 300 kişiden yarısının Alman vatandaşı olduğu öğrenildi. Diğerlerinin Türk, Suriye veya Irak vatandaşı olduğu belirtiliyor. 2013'ten bu yana 22 terörist öldürülürken 100 kişi Almanya'ya geri döndü. Bunların 30'u hakkında terör örgütüne üye olmak iddiasıyla soruşturma açıldı, 16 dosya kapatıldı. FRANKFURT