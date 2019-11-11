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YPG/PKK'lı terörisler Elysee Sarayı'nda bağrına basan 'nın o 'lılardan haberi yokmuş

, 'nin Fransa'ya 'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını belirtti. Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklamada bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.11.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 19:40
YPG/PKK'lı terörisler Elysee Sarayı'nda bağrına basan Fransa'nın o DEAŞ'lılardan haberi yokmuş

Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığını belirten Parly, "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok. Teröristlerin vahşi şekilde geri dönmelerini istemediğimiz için bu anlaşmayı yaptık." dedi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.

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"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA GÖNDERECEĞİZ"
Türkiye'nin yakaladığı DEAŞ'LI teröristlerin iadesine ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa'ya diyoruz ki 'Bunları size göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane göndereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı..

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