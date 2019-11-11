Yunanistan’ı korkutan deniz tatbikatı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar'da brifing verildi. Brifingte Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ve teröristlerle mücadele harekatı icra ederken Türk Deniz kuvvetlerinin de çevre denizlerdeki faaliyetlerini yüksek bir tempo ile sürdürdüğü vurgunladı.Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu- 2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi. Bağcıoğlu, NATO unsurlarının yanı sıra tatbikata 11 dost ve müttefik ülkeden 3 fırkateyn, 2 deniz karakol uçağı, deniz özel kuvvet timi, gemiye çıkarma timi ve 29 gözlemci subay ile 5 karargah subayının milli kontrolde katılacağını anlattı. Bu yıl 22'ncisi yapılan tatbikatın 22 Kasım'a kadar süreceği belirtildi. Rum basınında yer alan haberlerde tatbikata katılacak Türk donanmasının büyüklüğü ve katılımcı ülkelerin fazlalığına özellikle vurgu yapıldı. Yunan medyasındaki haberlerde, "Türkiye 31 savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Bütüncül savaş senaryolarıyla Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın egemenliğine meydan okuyor" ifadeleri kullanıldı.