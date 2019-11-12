Bu bir darbedir

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından muhaliflerin başlattığı protesto ve şiddet eylemleri, ardından da ordunun tehditvari çağrısı üzerine, Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti.

Hakkında yakalama emri çıkarılan Morales'in evi saldırıya uğrarken, Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Venezuela, Arjantin, Küba ve Rusya, Genelkurmay Başkanı'nın devreye girmesine de atıfta bulunup durumu "darbe" olarak yorumladı.

Ülkedeki protesto gösterilerinde 3 kişi öldü, 139 kişi de yaralanırken, pazar günü Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, canlı yayında okuduğu bildiriyle ülkeyi 13 yıldır yöneten Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi. Darbe girişiminin ardından istifa eden Devlet Başkanı Morales, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını açıkladı.

Bolivya'da darbe... Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti!



Bu kararın ardından sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho, sokağa çıktı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales ise "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini itidal çağrısında bulundular.

Türkiye de Bolivya'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine verilen öneme vurgu yaptı.