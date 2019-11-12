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haberi: Sokak ortasında bir kişiyi diri diri yaktılar... Dünyayı dehşete düşüren görüntüler

Hong Kong’dan gelen görüntüleri dehşete düşürdü. Sount China Morning Post’un haberine göre, hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına sahne olduğu Hong Kong’da dehşet verici anlar yaşandı. Sokaklar savaş alanına dönerken, bir polis göstericiyi silahla vurdu. Başka bir noktada ise eylemciler Çin yanlısı bir kişiyi diri diri yaktılar. O görüntüler kameralara anbean kaydedildi…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:42
Son dakika haberi: Sokak ortasında bir kişiyi diri diri yaktılar... Dünyayı dehşete düşüren görüntüler

Ajanslardan gelen haberi tüm dünyayı dehşete düşürdü. Olayların dinmek bilmediği Hong Kong'da polis bir göstericiyi vururken, diğer tarafta Çin yanlısı bir kişiyi eylemciler diri diri yaktı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına sahne olduğu Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, basına yaptığı açıklamada, protestocuların eylemlerini kınayarak, şiddetle karşı karşıya kalındığı sürece hükümetin, göstericilerin siyasi taleplerine cevap vermesini beklemenin "hüsnüzan" olacağı uyarısında bulundu. Konuyla ilgili son dakika detaylarına haberimizin içerisinde yer verirken, bir kişinin diri diri yanma görüntüleri kameralara anbean yansıdı…

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Son dakika haberi: Sokak ortasında bir kişiyi diri diri yaktılar... Dünyayı dehşete düşüren görüntüler
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