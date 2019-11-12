Hong Kong’da polis canlı yayında protestocuyu vurdu

BUGÜN NELER OLDU

hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, halkın yoğunlukla işe gittiği saatlerde protestocuların yolları engellemesi üzerine bir polis memuru bir kişiyi yakın mesafeden vurdu. Facebook üzerinden canlı yayınlanan olayın görüntülerinde, bir protestocuyu durdurmaya başaramayan polis memurunun kalabalığa doğru üç el ateş ettiği görülüyor. Ateş açılması sonucu bir protestocunun çok yakın mesafeden gövdesinden vurulup devrildiği, bir başka protestocunun da düştüğü görülüyor. "Cupid Producer" mahlaslı bir kişi tarafından çekilen video, internette binlerce kez paylaşıldı. Öte yandan Hong Kong'un Ma On Shan bölgesinde yaşanan eylemlerde, göstericiler tarafından Çin yanlısı olduğu bilinen bir Hong Konglu ateşe verildi. Metro istasyonunda yaşandığı öğrenilen olayda, Çin yanlısı Hong Konglu kişi eylemcilerle tartışırken, başka bir eylemcinin adamın üzerine benzin döküp ateşe verdi.