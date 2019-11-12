İstanbullu Belit tarih yazdı

Almanya'nın Hannover kentinde, büyükşehir belediye başkanı Yeşiller'in adayı Belit Onay (38) oldu. Hıristiyan Demokratlar'ın (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckard Scholz (56) ile ikinci tura kalan Onay, oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. Onay, Aşağı Saksonya Eyaleti başkenti Hannover'de 73 yıldır süregelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) iktidarlığına da son verdi. Göçmen kökenli ilk büyükşehir belediye başkanı seçilen Onay, seçim konuşmasında herkese teşekkür etti. Yüzlerce kamera ve basın mensubunun önüne çıkan Onay, konuşmasında Türkçe olarak, "Derya, seni çok seviyorum. Her şeyimsin sen benim" dediği eşine sarıldı.







'HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

Seçildikten sonra SABAH'a konaşan Onay, "Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı hayal bile etmedim. Çok uzak ve imkansızdı. Ancak gerçek oldu. Hannover pazar günü tarihi bir ana tanıklık etti. Yeşiller ve benim için tarihi bir gündü. Bir göçmen kökenli olarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmem bir dönüm noktası. Ekibim ve partim pes etmedik" dedi.



AFD'DEN PROPAGANDA

Irkçı parti AfD'nin aleyhine çalıştığını ve seçilmemesi için kampanyalar yürüttüğünü anlatan Onay, "AfD kara propaganda yaptı. Fakat seçimin ikinci turundaki katılım yüksek. Kimse bu oranda katılım beklemiyordu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Göçmen kökenlilere güzel örnek olduğum için de mutluyum" dedi.



İŞÇİ AİLENİN HUKUKÇU OĞLU

Evli ve bir çocuk babası Onay, İstanbul'dan Almanya'ya işçi olarak gelen bir ailenin oğlu. Goslar kentinde doğan Onay, Solingen ve Mölln'deki ırkçı kundaklamalardan etkilenerek siyasete girdi. Halen Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili olarak görev yapan hukukçu Onay, 7 yıl boyunca belediye başkanı olacak.

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