Kaşıkçı cinayetini kınadı, hemen pişman oldu

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EN büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra sözlerinden pişmanlık duyduğunu açıkladı. Amerikan HBO kanalında yayımlanan "Axios on HBO" programına katılan Uber CEO'su Khosrowshah, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu ciddi bir hataydı. Biz de hatalar yaptık. Mesela şoförsüz araçlar konusunda hata yaptık, sonra bunu durdurduk. İnsanlar hata yapar ancak bu, onların asla affedilmeyeceği anlamına gelmez" ifadesini kullandı.Khosrowshahi, yayından kısa süre sonra Axios haber sitesine önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu vurgulayarak, "O anda inanmadığım bir şeyler söyledim. Cemal Kaşıkçı'ya gelince elbette onun öldürülmesi kınanmıştır ve affedilecek bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.