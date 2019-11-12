Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD petrol için Suriye'yi bölmek istiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, petrol sahalarını kontrol altına almak için Suriye'yi bölmeye çalışan ABD'nin, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ettiğini belirterek, "Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." dedi.

Lavrov, Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusu terör örgütü PYD ile petrol için ortak devriye yapıyor

Rusya, Türkiye ve İran'ın başlattığı Astana süreci sayesinde, Suriye'de rejim ve muhalefet arasında diyaloğun mümkün kılındığını anlatan Lavrov, "O dönem öne sürülen tek muhalefet sadece Batı tarafından büyütülmüş, İstanbul, Riyad, ABD ve Avrupa'da yaşayan göçmenlerdi. Bunlar diyalog için ortak olarak sunuldu. Sonra Rusya, Türkiye ve İran, hükümet ve hükümete karşı savaşanların oturmalarını sağladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelere Avrupa Birliği (AB) veya NATO tarafından yatırım yapılmasını yasakladığını belirten Lavrov, "ABD, SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ediyor. Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." görüşünü paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde ABD ile Türkiye arasında müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Lavrov, "ABD, Türkiye ile müzakere etmeye çalıştı, anlaşmaya varamayınca da 'PKK/PYD'lilere artık kendi başınasınız, biz gidiyoruz' dedi. Sonra, 'PKK/PYD'lilere karşı artık bir sorumluluğumuz yok ama PKK/PYG için değil petrol için geri dönüyoruz' dedi." şeklinde konuştu.