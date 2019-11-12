Haberler
>
Dünya Haberleri
>
Son dakika haberi: Kanser hastasıyım deyip para topladı! Şok gerçeği eşi ortaya çıkardı
Son dakika haberi: Kanser hastasıyım deyip para topladı! Şok gerçeği eşi ortaya çıkardı
Kanser olduğunu söyleyerek tedavi ve ilaç masraflarını karşılayamadığını ileri süren kadın, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla 77 bin lira toplamayı başardı. Şok gerçek ise, kocası sayesinde ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:40Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:41
Akılalmaz olay, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde meydana geldi. Jessica Ann Smith adlı kadın, GoFundMe ve Facebook üzerinden başlattığı kampanyalarla, kanser olduğunu ileri sürerek insanlardan para toplamaya başladı.