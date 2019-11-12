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haberi: hastasıyım deyip para topladı! Şok gerçeği eşi ortaya çıkardı

olduğunu söyleyerek tedavi ve ilaç masraflarını karşılayamadığını ileri süren kadın, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla 77 bin lira toplamayı başardı. Şok gerçek ise, kocası sayesinde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:41
Son dakika haberi: Kanser hastasıyım deyip para topladı! Şok gerçeği eşi ortaya çıkardı

Akılalmaz olay, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde meydana geldi. Jessica Ann Smith adlı kadın, GoFundMe ve Facebook üzerinden başlattığı kampanyalarla, olduğunu ileri sürerek insanlardan para toplamaya başladı.

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Son dakika haberi: Kanser hastasıyım deyip para topladı! Şok gerçeği eşi ortaya çıkardı
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