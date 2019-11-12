Son dakika haberi: Nişanlısının 'kadın iç çamaşırı' takıntısını aşamadı! Kâbusu yaşadı, korkunç olay!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan ve her bir detayı tüyler ürperten olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan son dakika haberleri arasında yer alıyor. Roderick Deakin-White ve Amy Parsons çifti, yaklaşık sekiz yıldır bir birliktelik yaşıyorlardı. Nişanlı olan çift, evlilik hazırlıkları yapmaya çoktan başlamıştı; ancak 38 yaşındaki Roderick'in ilginç takıntısı her şeyi bir anda değiştirmişti. Çift başbaşa kaldığında, Roderick, kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giyiyordu. Nişanlısının bu takıntısı karşısında uzunca bir süre baş etmeye çalışan kadın, belli bir zamandan sonra bunu kabul edemedi.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYİYORDU

Öyle ki, 34 yaşındaki Amy, başka birisi ile gizlice buluşup görüşmeye başlamıştı. Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye dönerken banyoda yakaladığı Amy'e kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Olay o kadar vahşet içeriyordu ki, ülke gazetelerinde bile ayrıntılara sınırlı şekilde yer verilebildi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...