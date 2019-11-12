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haberi: Nişanlısının 'kadın iç çamaşırı' takıntısını aşamadı! Kâbusu yaşadı, korkunç olay!

İngiltere, bir süredir 38 yaşındaki Roderick Deakin-White isimli adamın 34 yaşındaki nişanlısı Amy Parsons'a yaşattığı dehşeti konuşuyor. Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haberin her bir detayı kan dondururken, olayın detayları ise oldukça ilginç. Zira, yaklaşık 8 yıldır birlikte olan nişanlı çift, evlilik hazırlıkları yapıyordu; ancak Roderick'in tuhaf takıntısı mutlu hayallerin bir anda yıkılmasına sebebiyet verdi. Nişanlısı ile baş başa kaldığında kadın iç çamaşırı giyen genç adam, bu takıntısından vazgeçmeyince Amy, bu durumdan bir çıkış yolu aramaya başladı. Başka birisi ile gizlice görüşmeye başlayan genç kadın, banyoya girdiği sırada korku filmi senaryolarını andıran bir olayın merkezinde yer aldı! İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:47
Son dakika haberi: Nişanlısının 'kadın iç çamaşırı' takıntısını aşamadı! Kâbusu yaşadı, korkunç olay!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan ve her bir detayı tüyler ürperten olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında yer alıyor. Roderick Deakin-White ve Amy Parsons çifti, yaklaşık sekiz yıldır bir birliktelik yaşıyorlardı. Nişanlı olan çift, evlilik hazırlıkları yapmaya çoktan başlamıştı; ancak 38 yaşındaki Roderick'in ilginç takıntısı her şeyi bir anda değiştirmişti. Çift başbaşa kaldığında, Roderick, kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giyiyordu. Nişanlısının bu takıntısı karşısında uzunca bir süre baş etmeye çalışan kadın, belli bir zamandan sonra bunu kabul edemedi.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYİYORDU

Öyle ki, 34 yaşındaki Amy, başka birisi ile gizlice buluşup görüşmeye başlamıştı. Nişanlısının başka birisi ile ilişkisi olduğunu öğrenen adam, öfkeden deliye dönerken banyoda yakaladığı Amy'e kelimenin tam anlamı ile dehşeti yaşattı. Olay o kadar vahşet içeriyordu ki, ülke gazetelerinde bile ayrıntılara sınırlı şekilde yer verilebildi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Nişanlısının 'kadın iç çamaşırı' takıntısını aşamadı! Kâbusu yaşadı, korkunç olay!
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