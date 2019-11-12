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’dan ‘Enformasyon Savaşları’ semineri

Büyükelçiliği ve Avrasya Çalışmaları Bölümü tarafından dün ’nde ‘Enformasyon Savaşları: Ukrayna için Meydan Okumaları’ başlıklı seminer düzenlendi.

Akif BÜLBÜL Dünya
Giriş Tarihi: 12.11.2019 14:05
Ukrayna’dan ‘Enformasyon Savaşları’ semineri

Ukrayna Büyükelçiliği ve Avrasya Çalışmaları Bölümü tarafından dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 'Enformasyon Savaşları: Ukrayna için Meydan Okumaları' başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde Kyiv-Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi Mohyla Gazetecilik Okulu Müdürü Yevhen Fedçenko, Stopfake.org sitesinin kurucusu ve baş editörü Emine Caparova ve Ukrayna Bilgi Politikası Eski Bakan Yardımcısı Olga Budnık konuşma yaptı. Konuşmacıların bilgilendirici sunumları eşliğinde geçen seminer 2 saat sürdü. Seminerde yalan haberler ve yanıltıcı bilgilerle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

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Ukrayna’dan ‘Enformasyon Savaşları’ semineri
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