Ülkede acil durum ilan edildi! Facia böyle görüntülendi
Avustralya günlerdir yangınlarla mücadele ediyor! Hava koşullarının işleri daha da zorlaştırdığı bölgede yangının boyutu havadan geçilen görüntülerle ortaya çıktı. 2013 yılından bu yana ilk defa acil durum ilan edilen ülkedeki orman yangınlarının bugüne kadar görülenlerin en tehlikelisi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:52Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:33
Avustralya'da çıkan orman yangınları artık nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor. Ülkede belirli bölgelerde acil durum ilan edildi.