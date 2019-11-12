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Ülkede ilan edildi! Facia böyle görüntülendi

günlerdir yangınlarla mücadele ediyor! Hava koşullarının işleri daha da zorlaştırdığı bölgede yangının boyutu havadan geçilen görüntülerle ortaya çıktı. 2013 yılından bu yana ilk defa ilan edilen ülkedeki orman yangınlarının bugüne kadar görülenlerin en tehlikelisi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:33
Ülkede acil durum ilan edildi! Facia böyle görüntülendi

'da çıkan orman yangınları artık nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit ediyor. Ülkede belirli bölgelerde ilan edildi.

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Ülkede acil durum ilan edildi! Facia böyle görüntülendi
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