69 yaşındaki milyonerin 20 yaşındaki sevgilisi konuştu: "Herkes para için sanıyor ama onun zekasını sevdim..."

Başta İtalya olmak üzere dünya medyası 69 yaşındaki Flavio Briatore ile kendisinden 49 yaş küçük sevgilisi Bernadette Bosi'yi konuşuyor. 20 yaşındaki manken güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kendisinden 49 yaş büyük Flavio Briatore ile sevgili olan Bosi büyükbabası olabilecek biriyle sevgili olması hakkında konuşanlar için "zeka asla yaşta değildir." dedi. İşte o açıklamalar...

"ONUN ZEKASINI SEVDİM"

Dünya onu hep modeller dünyasından seçtiği eşleri ve sevgilileriyle tanıyor... Bazılarından çocuk sahibi bile oldu. Aradan yıllar geçti ama o kuralı bozmadı. Bir ayrıntı hariç. Yeni sevgilisi model değil, bir hukuk öğrencisi ve kendisinden 49 yaş daha genç. Bu genç sevgilinin "Dedesi yaşındaki adamla aşk yaşıyor" eleştirilerine verdiği yanıt da ilginç.