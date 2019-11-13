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'da büyük panik! 'lı teröristlerin iadesine başladı

yabancı uyruklu militanlarını etmeye başladı. DEAŞ'lı mitilanların ülkelerine gönderilmeye başlaması 'da büyük panik yaşattı. . Şu ana kadar yakalanan DEAŞ üyelerini kabul etme konusunda oldukça isteksiz bir tavır içinde olan Bazı Avrupa ülkeleri, "suçu işlediği yerde yargılansın" derken bazıları vatandaşlıktan çıkarma yöntemine başvuruyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:32
Avrupa'da büyük panik! Türkiye DEAŞ'lı teröristlerin iadesine başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile yakaladığı terör örgütü militanlarının ülkelerine sınırdışı edilmesine önceki gün başlanmasıyla 'deki hükümetler harekete geçti. Alman DW haber ajansı Avrupa ülkelerinde yaşanan ikilimi haberleştirdi. Bazı ülkeler "suçu işlediği yerde yargılansın" derken bazıları vatandaşlıktan çıkarma yöntemine başvuruyor. Yedi Alman vatandaşının da yarın 'den gönderilmesi öngörülüyor. Türkiye ayrıca Suriye'de ele geçirilen iki İrlanda, iki Alman ve 11 Fransa vatandaşının da yakında ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

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Avrupa'da büyük panik! Türkiye DEAŞ'lı teröristlerin iadesine başladı
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