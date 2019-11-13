Avrupa'da büyük panik! Türkiye DEAŞ'lı teröristlerin iadesine başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı ile yakaladığı terör örgütü DEAŞ militanlarının ülkelerine sınırdışı edilmesine önceki gün başlanmasıyla Avrupa'deki hükümetler harekete geçti. Alman DW haber ajansı Avrupa ülkelerinde yaşanan ikilimi haberleştirdi. Bazı ülkeler "suçu işlediği yerde yargılansın" derken bazıları vatandaşlıktan çıkarma yöntemine başvuruyor. Yedi Alman vatandaşının da yarın Türkiye'den gönderilmesi öngörülüyor. Türkiye ayrıca Suriye'de ele geçirilen iki İrlanda, iki Alman ve 11 Fransa vatandaşının da yakında ülkelerine gönderileceğini açıkladı.