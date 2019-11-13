Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya'da yayımlanan Pagine Siete gazetesinde yer alan habere göre, Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, Bolivya Silahlı Kuvvetleri'nin, Senatör Jeanine Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı. Açıklamada, "Tüm koşullar göz önüne alındığında ve yasal düzenlemelere uygun olarak emrinizdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Anez daha önce kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş ve bir sonraki başkanlık seçimlerini en kısa sürede yapma sözü vermişti.

İstifa edip, kendisine iltica hakkı tanıyan Meksika'ya giden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales ise Anez'in bu kararını kınadığını açıklamıştı.