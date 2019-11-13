Dile kolay! 31 milyon dolara satıldı

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Lüks saat üreticisi Patek Philippe, hayır işi amaçlı açık artırmada rekor fiyata kol saati sattı. Patek Philippe marka saat Christie's tarafından Cenevre'de organize edilen açık artırmayla 31 milyon dolara (yaklaşık 178 milyon lira) alıcı buldu. Tam 300'den fazla kişinin bir araya geldiği müzayedede 5 dakika içerisinde satılan Grandmaster Chime, Paul Newman'a ait Daytona Rolex'in 2017'deki 17.8 milyon dolarlık rekorunu kırdı. Saatin gelirinin bir kısmının çocukları etkileyen genetik bir hastalık olan "duchenne kas distrofisi"yle ilgili kullanılacağı belirtildi.