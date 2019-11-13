Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde büyük skandal! FETÖ'cü Enes Kanter...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine başladığı saatlerde iki Demokrat Partili senatör ABD Kongresi'nde sözde Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Tasarıyla ilgili basın toplantısına FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter de katıldı.

Amerika'nın Sesi'nden Dilge Timoçin'in haberine göre; yasa tasarısını Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden sundu.

"ALARM ZİLLERİNİ ÇALMA ZAMANI"

Tasarıyı açıklayan Senatör Edward J. Markey küstah açıklamalar yaparak, "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Yarın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye'nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti" dedi.

"TRUMP DAVETİ İPTAL ETMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, skandal açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başkan Trump, Türkiye'nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli"

FİRARİ FETÖ'CÜYE SENATÖR DESTEĞİ

Hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama emri çıkartıldığını söyleyen firari FETÖ'cü Enis Kanter'e destek veren Senatör Markey, "Yabancı liderlerin, gördükleri baskıyı dile getirenleri cezalandırmak için uluslararası kolluk kuvvetlerini silah gibi kullanma girişimleri dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Senatör Wyden ve ben, Sayın Kanter'in işini yapabilmesi ve ifade özgürlüğü adına ABD dışına güvenle seyahati için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SENATÖRDEN SKANDAL AÇIKLAMA: ERDOĞAN'A TAM SAHA BASKI YAPMAK İÇİN TOPLANDIK

Basın toplantısında konuşan Senatör Roy Wyden da, Senato Maliye Komisyonu'nun bir üyesi olarak ''Halkbank ve bankanın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için tasarladığı milyarlarca dolarlık komploda Türk hükümetinin rolüyle ilgili'' soruşturma başlatanlardan biri olduğunu hatırlattı.

Senatör Wyden yaptığı skandal açıklamada, "Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız" dedi.