Kocasının cinsel organını kesen kadından son dakika haberi geldi! "Melek yüzlü şeytan" ile buluştu...

Amanda Knox, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak gazetelerin manşetlerini süslüyordu. Zira, Knox; 2007 yılında İtalya'da öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in katil zanlısı olarak yargılanmıştı. Knox, cinayette yargılanan tek sanık olmamasına karşın, 8 yıl süren davada kamuoyu önündeki yüz olarak bilinmişti. Öyle ki, kendisine "melek yüzlü şeytan" lakabı takılmıştı. ABD medyasında son dakika olarak duyurulan bir haber, Knox'un yine kendisi gibi değerlendirilen bir isimle olan buluşmasını içeriyor.

HER BİR DETAYI TÜYLER ÜRPERTİYOR

1993 yılında yaşanan bir vahşetin başrolünde olan Lorena Bobbitt ile buluşan Knox, o ana ilişkin fotoğrafları paylaşarak kamuoyunun merak ettiği birçok detaya açıklık getirdi. Lorena Bobbitt de, Amanda gibi her bir detayı tüyler ürperten bir olayın tam merkezinde yer almıştı. İşte, belgesellere dahi konu olan Amanda Knox ve Lorena Bobbitt'in birbirinden ilginç ve her bir detayı kan donduran hikayeleri ve son dakika haberinin tüm ayrıntıları...