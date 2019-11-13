Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kocasının cinsel organını kesen kadından son dakika haberi geldi! "Melek yüzlü şeytan" ile buluştu...

Kocasının cinsel organını kesen kadından haberi geldi! "Melek yüzlü şeytan" ile buluştu...

Amanda Knox ismi, Avrupa'da olduğu kadar ülkemizde de bir dönem gazetelerin yakından takip ettiği bir isim olarak öne çıkıyor. 2007 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısı olarak yargılanan kadın, 8 yıl süren davanın kamuoyu önündeki yüzü hâline gelmişti. Öyle ki, o dönemlerde Amanda Knox hakknıda haberlerinin ardı arkası kesilmemişti. Amanda, bu sefer de bir son dakika haberine konu oldu. "Melek yüzlü şeytan" değerlendirilen kadın, kendisi gibi kan donduran bir olayın merkezinde yer alan bir isimle buluştu.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:50
Kocasının cinsel organını kesen kadından son dakika haberi geldi! Melek yüzlü şeytan ile buluştu...

Amanda Knox, bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olarak gazetelerin manşetlerini süslüyordu. Zira, Knox; 2007 yılında İtalya'da öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in katil zanlısı olarak yargılanmıştı. Knox, cinayette yargılanan tek sanık olmamasına karşın, 8 yıl süren davada kamuoyu önündeki yüz olarak bilinmişti. Öyle ki, kendisine "melek yüzlü şeytan" lakabı takılmıştı. ABD medyasında olarak duyurulan bir haber, Knox'un yine kendisi gibi değerlendirilen bir isimle olan buluşmasını içeriyor.

HER BİR DETAYI TÜYLER ÜRPERTİYOR

1993 yılında yaşanan bir vahşetin başrolünde olan Lorena Bobbitt ile buluşan Knox, o ana ilişkin fotoğrafları paylaşarak kamuoyunun merak ettiği birçok detaya açıklık getirdi. Lorena Bobbitt de, Amanda gibi her bir detayı tüyler ürperten bir olayın tam merkezinde yer almıştı. İşte, belgesellere dahi konu olan Amanda Knox ve Lorena Bobbitt'in birbirinden ilginç ve her bir detayı kan donduran hikayeleri ve son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasının cinsel organını kesen kadından son dakika haberi geldi! "Melek yüzlü şeytan" ile buluştu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN