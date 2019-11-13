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Morales’ten darbecilere: Daha güçlü döneceğim

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Morales’ten darbecilere: Daha güçlü döneceğim
Bolıvya'nın üç gün önce darbe tehdidiyle istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı. Morales (60) Twitter üzerinden, "Meksika'ya gidiyorum. Bu kardeşlerimizin hayatımızı kurtarmak için gösterdiği hoşgörüye minnettarım" mesajını paylaştı. Evo Morales, mesajın devamında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Morales'in uçakta Meksika bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak güvende olduğunu ifade etti.
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Morales’ten darbecilere: Daha güçlü döneceğim
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