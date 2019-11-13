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'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı

’da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 12 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünde çoğunlukla lise öğrencilerinin bulunduğu, otobüsün kamyonla çarpıştıktan sonra yolun kenarına devrildiği bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.11.2019 20:15
Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı

Slovakya'da başkent Bratislava'nın yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusundaki Nitra kentinde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı.

Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yolcu otobüsünde çoğunlukla lise öğrencilerinin bulunduğu, otobüsün kamyonla çarpıştıktan sonra yolun kenarına devrildiği bildirildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza sırasında havanın yağışlı olduğu öğrenildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pellegrini, kazayı "korkunç bir felaket olarak" tanımlarken olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi.

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Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı
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