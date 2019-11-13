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Son Dakika: 'ndan 'e kınama

: dünden bu yana ’de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:33
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Bakanlık'tan yapılan son dakika açıklamada;

"İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail Yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir.

İsrail'in 52 yıllık işgali, modern zamanların en uzun saldırgan işgalidir. Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir.

Bu çerçevede, uluslararası toplumu, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." denildi.

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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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