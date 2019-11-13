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haberi: Bunun adı resmen vahşet! Her bir satırı kan donduruyor: Öldürdüler, parçaladılar ve...

Meksika'da yaşanan ve ülke ajansları tarafından haberi olarak duyurulan olay, hafta sonundan bu yana oldukça konuşuluyor. Zira, her bir satırı adeta vahşet içeren olayın detayları tüyler ürpertiyor. Ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Santa Teresa'daki yerleşim biriminde ikamet edenler, sabah saatlerinde işlerine gittikleri sırada otoyol ortasında çöp poşetlerini gördüler. Yaklaşık 10 çöp poşeti yan yana sıralanırken parlak yeşil kağıt üzerine yazılan notlar da poşetlere ilişkilendirilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri poşetleri açtıklarında ise mide bulandıran manzara ile karşı karşıya kaldılar. Ekipler bile poşet içerisinde gördükleri karşısında şaşkınlık geçirirken hemen yan tarafa bırakılan notu okuduklarında ise olayın gerçek boyutunu anladılar. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 07:23
Son dakika haberi: Bunun adı resmen vahşet! Her bir satırı kan donduruyor: Öldürdüler, parçaladılar ve...

Meksika, bir süredir dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi olarak çıkıyor. Zira, ülke içerisindeki uyuşturucu kartellerinin yarattığı ortam, köprüye asılan cesetler ve savaş alanına dönen şehirlerin geldiği hâlden dolayı turistler de artık seyahat için Meksika'yı tercih etmemeye özen gösteriyor. Geçtiğimiz hafta sonu gelen ve ülke ajansları tarafından haberi olarak duyurulan olay da bu durumu destekler nitelikte. Ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Santa Teresa'da gerçekleşen olayda, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar otoyolda gördükleri manzaraya anlam veremedi. On adet çöp poşeti yan yana sıralanırken hemen taraflarına ise yeşil kağıt üzerine yazılı notlar bırakılmıştı. Vatandaşlar, olası bomba tehlikesine karşı ekiplere haber verdi.

BUNUN ADI RESMEN VAHŞET

Güvenlik güçleri olay yerine geldiklerinde ise çöp poşetlerinin sırrı çözüldü. Poşetleri açan polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık geçirirken mide bulandıran bir olay ile karşı karşıya kaldıklarını anladılar. Öte yandan, siyah çöp poşetlerinin yanındaki notta yazanlar da tüyler ürperten olayın boyutunu gözler önüne seriyordu. İşte, kan donduran son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Bunun adı resmen vahşet! Her bir satırı kan donduruyor: Öldürdüler, parçaladılar ve...
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