Son dakika haberi: Bunun adı resmen vahşet! Her bir satırı kan donduruyor: Öldürdüler, parçaladılar ve...

Meksika, bir süredir dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi olarak çıkıyor. Zira, ülke içerisindeki uyuşturucu kartellerinin yarattığı ortam, köprüye asılan cesetler ve savaş alanına dönen şehirlerin geldiği hâlden dolayı turistler de artık seyahat için Meksika'yı tercih etmemeye özen gösteriyor. Geçtiğimiz hafta sonu gelen ve ülke ajansları tarafından son dakika haberi olarak duyurulan olay da bu durumu destekler nitelikte. Ülkenin Guanajuato eyaletine bağlı Santa Teresa'da gerçekleşen olayda, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar otoyolda gördükleri manzaraya anlam veremedi. On adet çöp poşeti yan yana sıralanırken hemen taraflarına ise yeşil kağıt üzerine yazılı notlar bırakılmıştı. Vatandaşlar, olası bomba tehlikesine karşı ekiplere haber verdi.

BUNUN ADI RESMEN VAHŞET

Güvenlik güçleri olay yerine geldiklerinde ise çöp poşetlerinin sırrı çözüldü. Poşetleri açan polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık geçirirken mide bulandıran bir olay ile karşı karşıya kaldıklarını anladılar. Öte yandan, siyah çöp poşetlerinin yanındaki notta yazanlar da tüyler ürperten olayın boyutunu gözler önüne seriyordu. İşte, kan donduran son dakika haberinin tüm ayrıntıları...