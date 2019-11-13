Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar bugün akşam başlıyor

Böylece bugüne kadar kapalı kapılar ardında yürütülen azil soruşturmasında kritik yeni bir döneme geçiliyor.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e gelecek yılki başkanlık seçiminde Demokrat partili rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddia edilmişti. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise suçlamaları reddettmiş ve soruşturmayı asılsız olarak nitelendirmişti.

Temsilciler Meclisi, 1 Kasım'da yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bugün ifade verecek tanıklar, Trump'ın Biden'ı ve oğlu Hunter'ı soruşturması için Ukrayna'dan yardım istemesi nedeniyle endişelerini dile getiren ABD'li diplomatlar olacak.

Kamuya açık oturumlar kapsamında bugün, ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi William Taylor ve bir diğer üst düzey ABD'li diplomat George Kent ifade verecek.

ABD'nin eski Ukrayna büyükelçilisi Marie Yovanovitch ise Cuma günü düzenlenecek kamuya açık oturumda konu hakkında konuşacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komitesi Demokrat başkanı Adam Schiff gelecek haftaki açık oturumda ifade verecek isimleri açıkladı.

Buna göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Tim Morrison 19 Kasım Salı günü ifade verecek.

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Savunma Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Laura Cooper ve Dışişleri Müsteşarı David Hale ise 20 Kasım Çarşamba günü ifade verecek.

Azil soruşturması kapsamında gelecek haftaki açık oturumların son günü olan 21 Kasım Perşembe günü ise, Ulusal Güvenlik Konseyi eski yetkilisi Fiona Hill ifade verecek.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar kamuya açık oturumları halkın azil soruşturması oylamasına desteğini sağlamada kritik görüyorlar.

Bu gerçekleşirse, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki 100 üyeli Senato'da yargılama yapılacak. Cumhuriyetçiler bugüne kadar Trump'ı görevden alma konusunda isteksiz davrandılar.