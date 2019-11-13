Türk çocuklara Katolik baskısı

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Almanya'nınDuisburg kentinde Katolik kilisesine bağlı Abtei İlkokulu, Müslüman çocukların din dersine katılmasını zorunlu hâle getirdi. Veliler isyan edince okul yönetimi, "Çocuklar ders sırasında arka sıralarda otursun. Dua sırasında da Müslüman gibi dua edebilirler" açıklaması yaptı. Öğrencilerin yüzde 40'ının Türk kökenli çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken velilerden Oya Köse ve Yasemin Özdemir, "Daha önce Katolik din dersi Türkçe ile eş zamanlıydı, çocuklarımız din dersi yerine Türkçe dersine gidiyordu. Türkçe öğleden sonraya alınınca çocuklarımız sabah sunulan din dersine katılmaya zorlandı" diye konuştu.