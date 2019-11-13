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'den 'e uyarı: İşgale son ver

25 yıl önce 'e kiraladığı arazileri geri alan 'den yeni bir uyarı geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in 'ye saldırarak güvenliğini sağlayamayacağını ve topraklarındaki işgale son vermesi gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Safedi, bütün gerginlik ve şiddetin İsrail'in Filistin topraklarını işgale devam etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.11.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 22:31
Ürdün'den İsrail'e uyarı: İşgale son ver

Safedi, "Herkes için güvenliğin yolu, işgalin sona ermesinden ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözümden geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail, güvenliğini Gazze'ye saldırarak sağlayamaz." vurgusu yapan Safedi, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurmak ve Filistinlilerin özgürlük ve devlet olma taleplerini yerine getirmek için çalışması gerektiğini kaydetti.

İşgalci İsrail Gazze sınırında yine kan döktü

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

El-Bakura ve El-Gamr arazilerine Ürdün bayrağı dikildi

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

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Ürdün'den İsrail'e uyarı: İşgale son ver
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