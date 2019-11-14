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Ahıskalı Türkler 75 yıldır vatan hasreti çekiyor

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Ahıskalı Türkler 75 yıldır vatan hasreti çekiyor
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından 75 yıl önce vatanlarından sürülen Ahıska Türkleri, ana vatanlarına dönecekleri günü bekliyor. Ahıska'da yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman, 14 Kasım 1944'te dönemin SSCB lideri Stalin'in kararıyla trenlere doldurularak, topraklarından sürüldü. 75 yıldır vatan hasreti çeken Ahıska Türkleri her 14 Kasım'da yaşadıkları acıları dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bugün Gürcistan toprakları içerisinde yer alan ve Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ahıska, 1829'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kaldı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Her Ahıskalı Türkün hayali bir gün Türkiye'ye yani ana vatana yerleşmektir" dedi.
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