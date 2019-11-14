DSÖ hastalıklarla mücadele için sivrisinekleri kısırlaştıracak

Raporda, DSÖ tahminlerine göre yüz binlerce yeni vakanın ortaya çıkmasıyla dünya genelindeki yeni dang humması vakalarının 3,5-4 milyona ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Rapora göre DSÖ, ilk etapta ABD Tarım Bakanlığı tarafından, mahsul verimine zarar veren zararlı böcekleri kısırlaştırmak için kullanılmış "Kısırlaştırılmış Böcek Tekniği"ni (SIT) test etmeyi planlıyor.

Söz konusu tekniğin dang humması, zika ve chikungunya virüslerinden kaynaklanan hastalıklara karşı umut verdiği vurgulanan raporda, SIT'in halen 6 kıtada tarım alanında zararlı böceklere karşı kullanıldığı aktarıldı.

Raporda, sürecin, belirlenmiş tesislerde büyük miktarda erkek sivrisinek yetiştirilip bunların kısırlaştırıldıktan sonra doğaya bırakılarak dişilerle çiftleşmeleri şeklinde işleyeceği belirtildi.

DSÖ'den bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, yeni tekniğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya nüfusunun yarısı şimdiden dang humması riski altında. Acilen yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var ve bu girişim hem umut hem de heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sivrisinekler yoluyla bulaşan zika ve chikungunya virüsleriyle sıtma, dang humması ve sarı humma türü hastalıklar dünyadaki bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor ve yılda 700 binden fazla can alıyor.