İsrail’in saldırılarında 26 kişi öldü

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BUGÜN NELER OLDU

ordusunun Gazze Şeridi'ne salı sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 26 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, ilk saldırısını İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu evine düzenlemiş, saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'i durdurmak için BM'ye harekete geçme çağrısı yaptı. Türkiye, saldırıları şiddetle kınadı.