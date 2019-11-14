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’in saldırılarında 26 kişi öldü

Giriş Tarihi: 14.11.2019
İsrail’in saldırılarında 26 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne salı sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 26 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, ilk saldırısını İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu evine düzenlemiş, saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'i durdurmak için BM'ye harekete geçme çağrısı yaptı. Türkiye, saldırıları şiddetle kınadı.
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İsrail’in saldırılarında 26 kişi öldü
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