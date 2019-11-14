Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rusya’da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

’da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bir okulda öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiği öğrenildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:43

Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksek okulunda öğrencilerden biri avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencinin saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi
Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN